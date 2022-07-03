Шмыгаль: Украина ежемесячно тратит на содержание армии примерно $4,4 млрд

Около $4,4 млрд Украина тратит каждый месяц на содержание своих вооружённых сил, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Если у нас содержание армии было около 156 млрд гривен ($5,3 млрд), это был бюджет Вооружённых сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд ($4,4 млрд. — RT) — это ежемесячная сумма», — сказал Шмыгаль в интервью LB.ua.

Ранее советник украинского лидера Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко высказал мнение, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35—40%.

До этого Нацбанк Украины объявил о повышении учётной ставки с 10 до 25%.