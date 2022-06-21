На Украине ожидают снижения ВВП страны по итогам года на 35—40%
«Когда 40—50% твоего бизнеса не работает или работает не на полную мощность, понятно, что будет уменьшение ВВП. Мы ожидаем, что уменьшение всё-таки будет в этом году приблизительно на уровне 35—40%», — сказал Устиненко в эфире телеканала «Украина 24». Его слова приводит РИА Новости.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП страны в I квартале 2022 года сократился на 15%.
Ранее Нацбанк Украины объявил о повышении учётной ставки с 10 до 25%.