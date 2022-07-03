Украинские военные обстреляли Макеевку и Александровку в ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли Макеевку и Александровку в Донецкой Народной Республике.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 15:08 — н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район), выпущено восемь снарядов калибра 152 мм; 15:15 — н. п. Красногоровка — н. п. Александровка, выпущено три снаряда калибра 122 мм», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Куйбышевский район города утром 3 июня оказался под обстрелом со стороны армии Украины.