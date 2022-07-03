Мэр Донецка сообщил об обстреле Куйбышевского района со стороны ВСУ
- РИА Новости
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«Куйбышевский район сегодня утром вновь оказался под обстрелом. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома по адресам: пр. Кремлёвский, 2; пр. Маршала Жукова, 15», — написал он в Telegram.
На месте работают сотрудники чрезвычайных служб.
Накануне, как сообщило представительство ДНР в СЦКК, украинские военные нанесли удар по Кировскому району Донецка, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган».