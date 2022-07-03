Мэр Донецка сообщил об обстреле Куйбышевского района со стороны ВСУ

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Куйбышевский район города утром оказался под обстрелом со стороны армии Украины, зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома.
Мэр Донецка сообщил об обстреле Куйбышевского района со стороны ВСУ
  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

«Куйбышевский район сегодня утром вновь оказался под обстрелом. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома по адресам: пр. Кремлёвский, 2; пр. Маршала Жукова, 15», — написал он в Telegram.

На месте работают сотрудники чрезвычайных служб.

Накануне, как сообщило представительство ДНР в СЦКК, украинские военные нанесли удар по Кировскому району Донецка, выпустив две ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган».

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