В ДНР заявили о 29 обстрелах республики со стороны ВСУ за сутки
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«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпущено 170 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Сообщается, что за сутки ранена одна мирная жительница, повреждено пять домостроений.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Куйбышевский район города утром оказался под обстрелом со стороны армии Украины.