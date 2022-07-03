В ДНР заявили о 29 обстрелах республики со стороны ВСУ за сутки

За прошедшие сутки украинские военные 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

globallookpress.com

© Сергей Аверин

«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпущено 170 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в Telegram. Сообщается, что за сутки ранена одна мирная жительница, повреждено пять домостроений. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Куйбышевский район города утром оказался под обстрелом со стороны армии Украины.