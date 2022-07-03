В ДНР заявили о 29 обстрелах республики со стороны ВСУ за сутки

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RT
За прошедшие сутки украинские военные 29 раз обстреляли территорию ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В ДНР заявили о 29 обстрелах республики со стороны ВСУ за сутки
  • globallookpress.com
  • © Сергей Аверин

«За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Выпущено 170 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Сообщается, что за сутки ранена одна мирная жительница, повреждено пять домостроений.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Куйбышевский район города утром оказался под обстрелом со стороны армии Украины.

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