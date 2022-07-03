РИА Новости: военные Украины дважды обстреляли Мелитополь за ночь

За прошедшую ночь с 2 на 3 июля украинские военные дважды произвели обстрел района Авиагородок в Мелитополе.

Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.

Одна серия выстрелов была зафиксирована в 03:15 мск, другая — около 5:00 мск.

По информации агентства, сейчас над районом поднимаются клубы чёрного дыма. Вероятно, что-то горит.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

2 июля украинские военные обстреляли грузовой поезд в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.