РИА Новости: военные Украины дважды обстреляли Мелитополь за ночь
Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
Одна серия выстрелов была зафиксирована в 03:15 мск, другая — около 5:00 мск.
По информации агентства, сейчас над районом поднимаются клубы чёрного дыма. Вероятно, что-то горит.
О пострадавших на данный момент не сообщается.
2 июля украинские военные обстреляли грузовой поезд в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.