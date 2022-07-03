РИА Новости: военные Украины дважды обстреляли Мелитополь за ночь

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За прошедшую ночь с 2 на 3 июля украинские военные дважды произвели обстрел района Авиагородок в Мелитополе.

Об этом сообщает с места событий корреспондент РИА Новости

Одна серия выстрелов была зафиксирована в 03:15 мск, другая — около 5:00 мск.

По информации агентства, сейчас над районом поднимаются клубы чёрного дыма. Вероятно, что-то горит. 

О пострадавших на данный момент не сообщается.

2 июля украинские военные обстреляли грузовой поезд в Запорожской области, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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