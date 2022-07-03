Посол Мирошник: ВСУ уничтожили ледовый дворец в Северодонецке как символ сепаратизма
Об этом сообщает ТАСС.
«18 лет назад, в ноябре 2004 года, когда в Киеве бушевал «майдан» — прозападный, прооранжевый, — здесь (в северодонецком ледовом дворце. — RT) собрались депутаты со всего юго-востока (Украины. — RT), чтобы сказать: «Нет, мы не согласны, у нас есть другая точка зрения»», — заявил он.
По мнению посла, таким образом ледовый дворец стал символом сепаратизма.
«Уходя из Северодонецка, они не могли оставить этот символ», — считает дипломат.
Ранее сообщалось о том, что освобождённый завод «Азот» в Северодонецке подлежит восстановлению и не получил значительных повреждений во время обстрелов.