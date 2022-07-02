Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию на детских площадках Константиновки в ДНР
- РИА Новости
«При этом под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома», — подчеркнул генерал.
Он также информировал, что украинские боевики заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГСа в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику.
Мизинцев добавил, что украинские военные разместили опорный пункт и артиллерию в техническом лицее в Харькове.
«В Харькове в техническом лицее №173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооружённых формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию», — заявил он.
Ранее Минобороны России информировало, что украинские военные оборудовали казармы в гимназии и разместили военную технику в городском парке Краматорска.