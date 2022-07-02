Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию на детских площадках Константиновки в ДНР

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Украинские военные оборудовали огневые позиции в жилых домах в Константиновке в ДНР, а на детских площадках разместили гаубицы и РСЗО, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию на детских площадках Константиновки в ДНР
  • РИА Новости

«При этом под предлогом обеспечения безопасности местным жителям запрещено покидать свои дома», — подчеркнул генерал.

Он также информировал, что украинские боевики заминировали подходы к институту иностранных языков и отделу ЗАГСа в Бахмуте в ДНР, заняли эти строения, а вблизи разместили РСЗО и бронетехнику.

Мизинцев добавил, что украинские военные разместили опорный пункт и артиллерию в техническом лицее в Харькове.

«В Харькове в техническом лицее №173 (ул. Самаркандская) неонацисты украинских вооружённых формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию», — заявил он.

Ранее Минобороны России информировало, что украинские военные оборудовали казармы в гимназии и разместили военную технику в городском парке Краматорска.

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