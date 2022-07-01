ВСУ оборудовали казармы в учебных заведениях Краматорска

Украинские военные оборудовали казармы в гимназии и разместили военную технику в городском парке Краматорска, заявили в Минобороны России.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в общежитии технологического техникума (улица Уральская) и помещениях гимназии №1 (улица Архангельская) боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы», — следует из заявления ведомства.

Кроме того, сообщается о размещении ВСУ бронетехники и крупнокалиберной артиллерии в парке «Юбилейный».

Ранее в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что в Донецке 1,5 тыс. абонентов остались без света из-за обстрела со стороны вооружённых формирований Украины.

Добавляется, что в 20:00 украинские войска выпустили 30 ракет из «Града» по Ясиноватой.