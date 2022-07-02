ВСУ обстреляли жилые кварталы Славянска с целью обвинить Россию в неизбирательных ударах

Украинские военные обстреляли артиллерией жилые кварталы города Славянска в Донецкой Народной Республике, чтобы затем обвинить ВС России в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Славянске Донецкой Народной Республики с целью обвинения России в уничтожении мирного населения Украины 30 июня 2022 г. подразделения ВСУ с территории Славянского комбикормового завода (ул. Литературная) осуществили артиллерийский обстрел жилых кварталов», — заявил он.

Мизинцев добавил, что в результате обстрела погибла мирная жительница и ещё около десяти человек получили ранения.

Он отметил, что через несколько минут после обстрела на месте происшествия проводили работы репортёры украинских СМИ, снимавшие фото и видео последствий якобы неизбирательных ударов российских вооружённых сил по гражданскому населению.

Мизинцев обратил внимание, что «такое быстрое прибытие украинских журналистов, «случайно» находившихся поблизости, свидетельствует о заранее срежиссированном сценарии этой циничной провокации».

Ранее украинские военные подорвали хранилище зерна в Зеленодольске Днепропетровской области с целью обвинить Вооружённые силы России в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

Отмечается, что украинские и западные СМИ распространили сфабрикованные материалы о подрыве.