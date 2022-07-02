Выпускникам колледжа в Мелитополе вручили первые дипломы российского образца

Выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа впервые получили дипломы российского образца. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Мелитополя.

РИА Новости

«Сегодня дипломы государственного российского образца получили первые выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа», — говорится в сообщении. Глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко отметила, что документы об образовании получили 160 молодых специалистов. По её словам, они смогут продолжить обучение в Мелитопольском государственном университете или в российских вузах. Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вручил первые аттестаты российского образца выпускникам средней общеобразовательной школы в городе Мелитополе Запорожской области.