Выпускникам колледжа в Мелитополе вручили первые дипломы российского образца

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Выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа впервые получили дипломы российского образца. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Мелитополя.
Выпускникам колледжа в Мелитополе вручили первые дипломы российского образца
  • РИА Новости

«Сегодня дипломы государственного российского образца получили первые выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа», — говорится в сообщении.

Глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко отметила, что документы об образовании получили 160 молодых специалистов. 

По её словам, они смогут продолжить обучение в Мелитопольском государственном университете или в российских вузах.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вручил первые аттестаты российского образца выпускникам средней общеобразовательной школы в городе Мелитополе Запорожской области.

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