Выпускникам колледжа в Мелитополе вручили первые дипломы российского образца
- РИА Новости
«Сегодня дипломы государственного российского образца получили первые выпускники Мелитопольского многопрофильного колледжа», — говорится в сообщении.
Глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко отметила, что документы об образовании получили 160 молодых специалистов.
По её словам, они смогут продолжить обучение в Мелитопольском государственном университете или в российских вузах.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вручил первые аттестаты российского образца выпускникам средней общеобразовательной школы в городе Мелитополе Запорожской области.