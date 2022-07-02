Украинские войска обстреляли из артиллерии ряд населённых пунктов ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские войска обстреляли из артиллерии ряд населённых пунктов республики.

Так, например, в 12:40 украинские военные обстреляли Ясиноватую: по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибром 122 мм.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:40 — н.п. Николаевка Вторая — н.п. Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 152 мм; 11:45 — н.п. Сухая Балка — н.п. Пантелеймоновка: выпущено два снаряда калибром 152 мм», — отметило представительств.

В 13:00 ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 мм по кировскому району Донецка.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили из РСЗО «Град» по десять ракет по Пантелеймоновке и Михайловке.