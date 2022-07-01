Украинской теробороне передали в собственность школьные автобусы с надписями «Дети»

Глава назначенной Киевом «военной администрации Луганской области» Сергей Гайдай заявил, что отрядам местной территориальной обороны передали десять школьных автобусов с надписью «Дети».

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Telegram-канале, прикрепив к сообщению фото автобусов жёлтого цвета с надписью «Школьный автобус» на украинском и табличкой «Дети» на лобовом стекле.

«Луганская тероборона получила десять новых автобусов», — написал он.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий отправлять военнослужащих подразделений сил территориальной обороны в зону боевых действий.