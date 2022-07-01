Власти Курской области сообщили о выполнении боевых задач военными рядом с Тёткином
- РИА Новости
В сообщении в официальном Telegram-канале Курской области говорится, что ведётся огонь по заранее выявленным целям.
Жителей Тёткина и близлежащих населённых пунктов призвали не волноваться, отметив, что «ситуация отрабатывается в штатном режиме».
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 28 июня возле Курска был сбит украинский БПЛА Ту-141 «Стриж».
До этого Старовойт сообщил о продлении до 8 июля «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе.