Власти Курской области сообщили о выполнении боевых задач военными рядом с Тёткином

Короткая ссылка
Власти Курской области сообщили, что российские военные 1 июля рядом с посёлком Тёткино выполняют боевые задачи в рамках специальной военной операции.
Власти Курской области сообщили о выполнении боевых задач военными рядом с Тёткином
  • РИА Новости

В сообщении в официальном Telegram-канале Курской области говорится, что ведётся огонь по заранее выявленным целям.

Жителей Тёткина и близлежащих населённых пунктов призвали не волноваться, отметив, что «ситуация отрабатывается в штатном режиме».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 28 июня возле Курска был сбит украинский БПЛА Ту-141 «Стриж».

До этого Старовойт сообщил о продлении до 8 июля «жёлтого» уровня террористической опасности в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить