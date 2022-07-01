Пушилин рассказал о попытках срыва Украиной обмена военнопленными с ДНР

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Украинская сторона несколько раз срывала обмен военнопленными с ДНР, он состоялся лишь с четвёртой попытки. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин рассказал о попытках срыва Украиной обмена военнопленными с ДНР
  • © РИА Новости / Сергей Аверин

«Украина срывала несколько раз данные обмены военнопленными, то есть это была уже четвёртая попытка», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.

Пушилин добавил, что украинские военные не хотели отдавать военнослужащих России, в том числе лётчиков, а также мобилизованных военных ДНР.

Ранее стало известно, что Донецкая Народная Республика и Украина провели обмен военнопленными в формате «144 на 144».

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