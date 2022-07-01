Пушилин рассказал о попытках срыва Украиной обмена военнопленными с ДНР
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«Украина срывала несколько раз данные обмены военнопленными, то есть это была уже четвёртая попытка», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.
Пушилин добавил, что украинские военные не хотели отдавать военнослужащих России, в том числе лётчиков, а также мобилизованных военных ДНР.
Ранее стало известно, что Донецкая Народная Республика и Украина провели обмен военнопленными в формате «144 на 144».