РИА Новости: первый за восемь лет автобус отправился из Симферополя в Херсон

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Первый автобус отправился из Симферополя в Херсон 1 июля после возобновления автобусного сообщения между регионами, которое было остановлено восемь лет назад.

Об этом сообщает РИА Новости

«Это знаковое мероприятие. Впервые за восемь лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены», — заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Ранее сообщалось, что между Крымом и Херсоном, Бердянском и Мелитополем наладят автобусное сообщение с 1 июля.

Рейсы Симферополь — Мелитополь будут отправляться от «Курортной» в 08:00 и 14:00, а с автовокзала «Мелитополь» — в 08:05 и 14:05. По маршруту Симферополь — Херсон автобусы будут ходить в такое же время.

Из Симферополя в Бердянск запланированы рейсы в 08:00 и 14:00, а в обратном направлении — в 06:00 и 12:00. 

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