Экс-госсекретарь США Киссинджер: возможны три итога конфликта на Украине

Короткая ссылка
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил три варианта окончания боевых действий на Украине.

Об этом он рассказал в интервью журналу The Spectator.

Экс-госсекретарь прокомментировал первый из возможных финалов спецоперации на Украине.

«Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится, то это будет победой (для России. — RT). И роль НАТО не будет столь значимой, как прежде считалось», — считает Киссинджер. 

По второму сценарию Россию попытаются выдавить со всех территорий, занятых ранее, включая Крым, что может привести к войне между российской стороной и западными странами. 

Третий исход заключается в том, чтобы вернуться к существовавшему до 24 февраля положению.

Ранее бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер в своей колонке для NachDenkSeiten, озаглавленной фразой «Зеленский теряет рассудок», раскритиковал украинского президента за то, что вместо усилий по заключению мира на Украине он «разглагольствовал» на саммите НАТО о том, что «тучи сгущаются».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить