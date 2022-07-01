Экс-госсекретарь США Киссинджер: возможны три итога конфликта на Украине

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предположил три варианта окончания боевых действий на Украине.

Об этом он рассказал в интервью журналу The Spectator.

Экс-госсекретарь прокомментировал первый из возможных финалов спецоперации на Украине.

«Если Россия остановится там, где она сейчас, то она завоюет 20% Украины и большую часть Донбасса, основной промышленный и сельскохозяйственный регион, и кусок земли вдоль Черного моря. Если она остановится, то это будет победой (для России. — RT). И роль НАТО не будет столь значимой, как прежде считалось», — считает Киссинджер.

По второму сценарию Россию попытаются выдавить со всех территорий, занятых ранее, включая Крым, что может привести к войне между российской стороной и западными странами.

Третий исход заключается в том, чтобы вернуться к существовавшему до 24 февраля положению.

Ранее бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер в своей колонке для NachDenkSeiten, озаглавленной фразой «Зеленский теряет рассудок», раскритиковал украинского президента за то, что вместо усилий по заключению мира на Украине он «разглагольствовал» на саммите НАТО о том, что «тучи сгущаются».