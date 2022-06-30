Пушилин сообщил, что силы с Луганского направления планируется перебросить в ДНР

В ДНР перебросят силы с Луганского направления после того, как будут освобождены оставшиеся территории ЛНР. Это позволит ускорить операцию в Донецкой Народной Республике, сообщил её глава Денис Пушилин в эфире «Россия 24».

«Силы с Луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются (после того, как будут освобождены оставшиеся области в ЛНР. — RT) на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что ранее войска из ДНР были перенаправлены на Луганское направление в рамках союзных усилий, чтобы «закрыть» ситуацию там. По его словам, ситуация в ЛНР подходит к логическому завершению.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, освобождение Лисичанска в ЛНР может завершиться «сегодня-завтра».

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что группировке украинских войск в Лисичанске поступил приказ об отводе.