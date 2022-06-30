Пушилин сообщил, что силы с Луганского направления планируется перебросить в ДНР

Короткая ссылка
В ДНР перебросят силы с Луганского направления после того, как будут освобождены оставшиеся территории ЛНР. Это позволит ускорить операцию в Донецкой Народной Республике, сообщил её глава Денис Пушилин в эфире «Россия 24».
Пушилин сообщил, что силы с Луганского направления планируется перебросить в ДНР
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Силы с Луганского направления, в том числе и луганские соратники, перемещаются (после того, как будут освобождены оставшиеся области в ЛНР. — RT) на уже наше направление, что позволит ускорить освободительную операцию Донецкой Народной Республики», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что ранее войска из ДНР были перенаправлены на Луганское направление в рамках союзных усилий, чтобы «закрыть» ситуацию там. По его словам, ситуация в ЛНР подходит к логическому завершению.

По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, освобождение Лисичанска в ЛНР может завершиться «сегодня-завтра».

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки сообщил, что группировке украинских войск в Лисичанске поступил приказ об отводе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить