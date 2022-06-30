Пушилин заявил о сокращении числа воюющих на стороне Украины наёмников в ДНР

Число воюющих на стороне Украины иностранных наёмников в Донбассе сокращается, они стараются покинуть зону боевых действий. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«По нашей информации, наёмники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооружённые формирования Украины», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что иностранцы думали, что в Донбассе их ожидает лёгкое сафари, но в действительности всё оказалось не так.

«И с учётом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины. И такая информация прослеживается достаточно регулярно», — подытожил глава ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили, что поток иностранных наёмников на Украину сократился на фоне нарастающего количества военных провалов Киева.