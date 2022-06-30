Пушилин заявил о сокращении числа воюющих на стороне Украины наёмников в ДНР

Короткая ссылка
Число воюющих на стороне Украины иностранных наёмников в Донбассе сокращается, они стараются покинуть зону боевых действий. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил о сокращении числа воюющих на стороне Украины наёмников в ДНР
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«По нашей информации, наёмники чувствуют себя здесь особо уязвимыми, потому что их в полной мере не принимают вооружённые формирования Украины», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что иностранцы думали, что в Донбассе их ожидает лёгкое сафари, но в действительности всё оказалось не так.

«И с учётом того, сколько их погибло и получило ранения, они стараются ретироваться, покинуть оставшиеся части Украины. И такая информация прослеживается достаточно регулярно», — подытожил глава ДНР.

Ранее в Минобороны России сообщили, что поток иностранных наёмников на Украину сократился на фоне нарастающего количества военных провалов Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить