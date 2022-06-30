В Херсоне в районе СИЗО произошёл взрыв
- РИА Новости
«Взрыв произошёл в районе СИЗО», — приводит РИА Новости его слова.
Стремоусов добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее в Херсонской области заявили о задержании членов территориальной обороны, готовивших теракты по указанию СБУ.
До этого стало известно, что в Херсоне задержали диверсионную группу украинских военнослужащих. В арсенале военных нашли стрелковое оружие, а также ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатомёты.