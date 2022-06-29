В Херсонской области задержали готовивших теракт членов теробороны

В Херсонской области задержали членов территориальной обороны, готовивших теракты по указанию СБУ. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Новой Каховки Херсонской области.

«В Херсонской области задержаны члены теробороны, готовившие теракты в регионе. Установлено, что задержанные действовали по указанию сотрудника СБУ, находящегося на территории Западной Украины», — приводит сообщение ТАСС.

В подвале жилого дома, где, предположительно, скрывались члены теробороны, был обнаружен и изъят схрон с РПГ-22 и патронами.

Как ранее сообщало РИА Новости, в Херсоне задержали диверсионную группу украинских военнослужащих. В арсенале военных нашли стрелковое оружие, а также ПЗРК «Игла», противотанковые мины и ручные противотанковые гранатомёты.