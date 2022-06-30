Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

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При очередном обстреле украинской армией Горловского направления в Донецкой Народной Республике пострадал мирный житель.
Мэр Горловки сообщил о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ
  • РИА Новости

«В результате обстрела посёлка Байрак (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ по ул. Джанкойской, 23 ранение получил мирный житель», — заявил мэр Горловки Иван Приходько.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, при обстреле ВСУ в посёлке Байрак получили повреждения два дома.

Ранее российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в небе над Софиевкой в ДНР.

Кроме того, силами ПВО сбиты девять украинских БПЛА в ДНР и Харьковской области.

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