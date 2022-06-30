Российские средства ПВО сбили украинский Су-27 в ДНР

Российские средства ПВО сбили украинский самолёт Су-27 в небе над Донецкой Народной Республикой, заявили в Минобороны России.

«Сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Софиевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ПВО сбили девять украинских БПЛА в ДНР и Харьковской области, а также перехватили пять снарядов РСЗО в районе Стаханова Луганской Народной Республики и острова Змеиный.

Также сообщалось, что Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный в качестве шага доброй воли.

В ведомстве подчеркнули, что теперь слово за Киевом, который до сих пор не разминировал побережье Чёрного моря, включая припортовые акватории.