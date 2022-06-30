Минобороны: общее число находящихся в плену украинских военных превышает 6 тысяч

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Минобороны России сообщило, что общее число находящихся в плену у российских сил украинских военных превышает 6 тыс.
Минобороны: общее число находящихся в плену украинских военных превышает 6 тысяч
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», — сказал он.

Ранее Конашенков сообщил, что обмен военнопленными с Украиной по формуле «144 на 144» организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации, президента России Владимира Путина.

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