Минобороны: общее число находящихся в плену украинских военных превышает 6 тысяч

Минобороны России сообщило, что общее число находящихся в плену у российских сил украинских военных превышает 6 тыс.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», — сказал он.

Ранее Конашенков сообщил, что обмен военнопленными с Украиной по формуле «144 на 144» организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации, президента России Владимира Путина.