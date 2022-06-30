Минобороны: общее число находящихся в плену украинских военных превышает 6 тысяч
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Напомню, что общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тыс. человек», — сказал он.
Ранее Конашенков сообщил, что обмен военнопленными с Украиной по формуле «144 на 144» организован и проведён по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации, президента России Владимира Путина.