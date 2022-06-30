Два жителя пострадали в результате обстрела Александровки ВСУ
Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.
«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о двух пострадавших гражданских лицах — мужчины 1995 г. р. и женщины 1950 г. р. в результате обстрела ВФУ н. п. Александровка по адресу: ул. Ленина, 265», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военные Украины произвели обстрел Попасной в ЛНР с направления Соледара. По населённому пункту выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.