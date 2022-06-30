Два жителя пострадали в результате обстрела Александровки ВСУ

Короткая ссылка
Два человека ранены в результате обстрела Александровки в ДНР со стороны украинских военных. Обстрел зафиксирован 30 июня в 03:05 мск с направления Новомихайловки.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о двух пострадавших гражданских лицах — мужчины 1995 г. р. и женщины 1950 г. р. в результате обстрела ВФУ н. п. Александровка по адресу: ул. Ленина, 265», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные Украины произвели обстрел Попасной в ЛНР с направления Соледара. По населённому пункту выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить