Два жителя пострадали в результате обстрела Александровки ВСУ

Два человека ранены в результате обстрела Александровки в ДНР со стороны украинских военных. Обстрел зафиксирован 30 июня в 03:05 мск с направления Новомихайловки.

Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о двух пострадавших гражданских лицах — мужчины 1995 г. р. и женщины 1950 г. р. в результате обстрела ВФУ н. п. Александровка по адресу: ул. Ленина, 265», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военные Украины произвели обстрел Попасной в ЛНР с направления Соледара. По населённому пункту выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.