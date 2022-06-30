Украинские военные обстреляли Попасную

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Военные Украины произвели обстрел Попасной с направления Соледара. По населённому пункту выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Telegram-канале.

Обстрел зафиксирован в 00:10 мск.

28 июня сообщалось, что следователями СК России будет зафиксирован и расследован факт нанесения ВФУ ракетного удара по городу Новая Каховка. Как уточняется, по информации ГУ МВД по Херсонской области, украинской стороной было выпущено четыре снаряда, все они перехвачены российскими средствами ПВО.

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