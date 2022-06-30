СК расследует украинский удар по Новой Каховке, где погиб ребёнок

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Следователями СК России будет зафиксирован и расследован факт нанесения ВФУ ракетного удара по городу Новой Каховке.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, по информации ГУ МВД по Херсонской области, украинской стороной было выпущено четыре снаряда, все они перехвачены российскими средствами ПВО.

«В результате падения обломков ракет погиб ребёнок, пострадали шесть человек», — отметили в СК.

Ранее представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что два человека погибли в результате стрельбы украинских военных по Кременной.

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