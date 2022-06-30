Парламент Казахстана поддержал предложение Токаева об отправке миротворцев для миссий ООН

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс в парламент предложение об отправке военнослужащих республики в качестве миротворцев в ЦАР, Конго, Мали и Ливан. Парламент на совместном заседании палат это предложение поддержал.

«Вношу предложение о направлении миротворческого контингента вооружённых сил совокупной численностью порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в Мали и в миссию временных сил ООН в Ливане» — такое предложение озвучил на заседании парламента лидер Казахстана.

Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, парламент Казахстана согласился с данным предложением.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости усиления роли Организации Объединённых Наций (ООН) в мире в условиях геополитической напряжённости.