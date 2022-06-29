Президент России Владимир Путин заявил, что в Кременчуге не было никакого теракта.

«Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжёлую технику вообще в жилых кварталах, ещё где-то», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в Ашхабаде.

Российский лидер подчеркнул, что ни по каким гражданским объектам российская армия удары не наносит.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Кременчуге Полтавской области Украины. Он отметил, что Министерство обороны России очень чётко и понятно разъяснило, что на самом деле произошло.

«Бомбили ангар, куда прибыло американское и европейское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», — заявил Лавров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также отметил, что заявление Минобороны России по ситуации в Кременчуге Полтавской области Украины является исчерпывающим.