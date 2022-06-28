В Кремле назвали исчерпывающим заявление Минобороны России по ситуации в Кременчуге

Заявление Минобороны России по ситуации в Кременчуге Полтавской области Украины является исчерпывающим, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«У меня комментария нет, был исчерпывающий комментарий и разъяснение со стороны Министерства обороны, где эта версия (якобы обстрела торгового центра. — RT) полностью отвергается и даны абсолютно исчерпывающие объяснения того, что произошло, по какому объекту наносился удар», — сказал Песков.

Ранее Министерство обороны России сообщило об ударе российских воздушно-космических сил по ангарам с вооружениями из США и стран Евросоюза в Кременчуге Полтавской области в ходе спецоперации на Украине.

Удар был нанесён 27 июня высокоточным оружием воздушного базирования.