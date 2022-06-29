Минобороны: украинские боевики намерены применить в Авдеевке тактику выжженной земли

Из перехваченных переговоров украинских националистов и иностранных наёмников в Донбассе установлено, что боевики намерены применить в Авдеевке тактику «выжженной земли», сообщило Минобороны России.

«Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наёмников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооружённых сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица земли. Об этом свидетельствует один из таких радиоперехватов», — сообщил штаб по гуманитарному реагированию.

Ведомство привело цитаты в переводе с украинского языка.

В частности, приводится фраза: «У нас приказ спалить Авдеевку до тла». А на вопрос «Что делать с мирными?» один из боевиков ответил: «Делайте с ними что хотите, только не выпускайте».

Министерство пояснило, что цель таких действий украинских националистов состоит в том, чтобы «по уже отработанному сценарию обвинить» армию России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов 21 июня сообщил об активизации боевых действий в районе Авдеевки и Угледара.