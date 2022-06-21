В ДНР сообщили об активизации боевых действий в районе Авдеевки и Угледара 

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в интервью Первому каналу сообщил об активизации боевых действий в районе Авдеевки и Угледара.

«У нас сейчас активизация боевых действий в районе Авдеевки, она продолжается», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, также фиксируется активизация боевых действий в районе Угледара и на Горловском направлении.

Кроме того, он сообщил об активных боях в районах Славянска и Красного Лимана.

«В том направлении мы продвигаемся, там идут ожесточённые бои, противник стянул туда много сил, но мы справляемся», — заявил Безсонов.

Ранее замминистра информации ДНР Артём Ольхин допустил, что в Славянске и прилегающих городах может быть до 70 тыс. военных ВСУ.