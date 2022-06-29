МИД России заявил об отсутствии ущерба из-за прекращения Киевом соглашений по ядерной сфере

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии ущерба для Москвы из-за прекращения Киевом ряда соглашений по ядерной безопасности.
МИД России заявил об отсутствии ущерба из-за прекращения Киевом соглашений по ядерной сфере
  • РИА Новости

Она отметила, что Государственный комитет ядерного регулирования Украины не является членом международных объединений.

«С учётом вышеизложенного не видим никакого реального ущерба для российской стороны от выхода Украины из упомянутых соглашений, поскольку они и так уже давно лежали своеобразным мёртвым грузом», — сказала Захарова на брифинге.

По её словам, сам факт подобных действий режима президента Украины Владимира Зеленского «вызывает, конечно, сожаление».

Представитель МИД добавила, что «вновь подтверждается тот факт, что киевский режим остается на крайне деструктивном пути разрыва всех связей с Россией и разрушения нормативной базы двусторонних отношений».

Захарова подчеркнула, что вина за это целиком и полностью лежит на украинской стороне и на её западных кураторах.

Ранее Государственная инспекция ядерного регулирования Украины заявила, что Киев прекращает действие ряда соглашений с Москвой в сфере ядерной безопасности.

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