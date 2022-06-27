Украина прекратила действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности

Украина прекращает действие ряда соглашений с Россией в сфере ядерной безопасности. Об этом информирует Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

В сообщении говорится о прекращении действия соглашения о сотрудничестве между Министерством охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности Украины и Федеральным надзором России за ядерной и радиационной безопасностью.

Также прекращается действие соглашения между Госкомитетом ядерного регулирования Украины и Федеральным надзором России по ядерной и радиационной безопасности об обмене информацией и сотрудничестве в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

По данным инспекции, приказ был подписан 24 июня.

Отмечается, что МИД Украины проинформирован о том, что действие этих соглашений прекращено.

В апреле официальный Киев предоставил Международному агентству по атомной энергии перечень оборудования, необходимого для эксплуатации ядерных объектов.