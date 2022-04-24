Украина запросила у МАГАТЭ необходимое для эксплуатации ядерных объектов оборудование
«Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путём доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», — говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
В перечень вошли устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, системы электроснабжения и дизельные генераторы.
В МАГАТЭ также сообщили, что украинская сторона уведомила агентство о ротации персонала на Чернобыльской АЭС 19 марта.
Ранее гендиректор агентства сообщил о достижении договорённостей с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.