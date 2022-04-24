Украина запросила у МАГАТЭ необходимое для эксплуатации ядерных объектов оборудование

Короткая ссылка
Официальный Киев предоставил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) перечень оборудования, необходимого для эксплуатации ядерных объектов.

«Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путём доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», — говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В перечень вошли устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

В МАГАТЭ также сообщили, что украинская сторона уведомила агентство о ротации персонала на Чернобыльской АЭС 19 марта.

Ранее гендиректор агентства сообщил о достижении договорённостей с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить