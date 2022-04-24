Украина запросила у МАГАТЭ необходимое для эксплуатации ядерных объектов оборудование

Официальный Киев предоставил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) перечень оборудования, необходимого для эксплуатации ядерных объектов.

«Мы будем координировать реализацию помощи, которую окажут МАГАТЭ и его государства-члены, в том числе путём доставки необходимого оборудования непосредственно на ядерные объекты Украины», — говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

В перечень вошли устройства для измерения радиации, защитные материалы, помощь в обслуживании ЭВМ, системы электроснабжения и дизельные генераторы.

В МАГАТЭ также сообщили, что украинская сторона уведомила агентство о ротации персонала на Чернобыльской АЭС 19 марта.

Ранее гендиректор агентства сообщил о достижении договорённостей с Россией и Украиной о механизме обеспечения безопасности украинских ядерных объектов.