Захарова: спецслужбы Украины готовят провокации в отношении российских журналистов
- РИА Новости
«Украинские спецслужбы давно и очень плотно работают в журналистской среде, придумывая страшные провокационные акции», — заявила Захарова.
По её словам, подобными попытками запугать журналистов киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».