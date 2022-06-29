Захарова: спецслужбы Украины готовят провокации в отношении российских журналистов

Спецслужбы Украины готовят провокационные акции в отношении российских журналистов. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Украинские спецслужбы давно и очень плотно работают в журналистской среде, придумывая страшные провокационные акции», — заявила Захарова.

По её словам, подобными попытками запугать журналистов киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».