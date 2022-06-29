В МИД России заявили, что Лавров в ходе визита в Минск проведёт переговоры с Лукашенко
- РИА Новости
«Запланированы встречи с президентом Республики Беларусь, а также с министром иностранных дел этой страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего политического взаимодействия, союзного строительства и актуальные международные проблемы», — заявила Захарова в ходе брифинга.
Она уточнила, что визит Лаврова в Минск продлится до 1 июля.
25 июня Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.