В МИД России заявили, что Лавров в ходе визита в Минск проведёт переговоры с Лукашенко

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Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе визита в Минск проведёт переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России заявили, что Лавров в ходе визита в Минск проведёт переговоры с Лукашенко
  • РИА Новости

«Запланированы встречи с президентом Республики Беларусь, а также с министром иностранных дел этой страны, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего политического взаимодействия, союзного строительства и актуальные международные проблемы», — заявила Захарова в ходе брифинга.

Она уточнила, что визит Лаврова в Минск продлится до 1 июля.

25 июня Лукашенко направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

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