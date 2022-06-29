Полянский: уловки Зеленского не помогли вызвать антироссийскую дискуссию в СБ ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что видеовыступление украинского президента Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН не вызвало ожидаемой украинской стороной реакции.

Об этом сообщает ТАСС.

«Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять градус дискуссии в совете», — считает зампостпреда.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам.