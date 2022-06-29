В МВД ЛНР оценили возможные последствия освобождения Славянска для ВСУ

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Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв оценил возможные последствия для украинских военных освобождения Славянска. По его словам, они попадут в котёл.

Об этом сообщает ТАСС. 

«Полным котлом, я полагаю, будет считаться взятие Славянска. Славянск — это преимущественная высота. Краматорск под Славянском, он находится в низине. И, таким образом, со Славянска нам будет видно всё вплоть до Артёмовска, вот абсолютно весь этот треугольник до Лисичанска. Вот там уже можно будет на 100% сказать, что мы контролируем каждый метр нашей земли», — считает Киселёв.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.

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