В МВД ЛНР оценили возможные последствия освобождения Славянска для ВСУ
Об этом сообщает ТАСС.
«Полным котлом, я полагаю, будет считаться взятие Славянска. Славянск — это преимущественная высота. Краматорск под Славянском, он находится в низине. И, таким образом, со Славянска нам будет видно всё вплоть до Артёмовска, вот абсолютно весь этот треугольник до Лисичанска. Вот там уже можно будет на 100% сказать, что мы контролируем каждый метр нашей земли», — считает Киселёв.
Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.