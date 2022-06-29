В МВД ЛНР оценили возможные последствия освобождения Славянска для ВСУ

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселёв оценил возможные последствия для украинских военных освобождения Славянска. По его словам, они попадут в котёл.

Об этом сообщает ТАСС.

«Полным котлом, я полагаю, будет считаться взятие Славянска. Славянск — это преимущественная высота. Краматорск под Славянском, он находится в низине. И, таким образом, со Славянска нам будет видно всё вплоть до Артёмовска, вот абсолютно весь этот треугольник до Лисичанска. Вот там уже можно будет на 100% сказать, что мы контролируем каждый метр нашей земли», — считает Киселёв.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.