Народная милиция ЛНР: эвакуация мирных жителей с «Азота» продлится не один день

Эвакуация мирных жителей Лисичанска, которых украинские военные удерживали на заводе «Азот», продлится не один день.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ДНР.

По информации агентства, на территории завода продолжают находиться ещё много гражданских, и эвакуировать их быстрее не представляется возможным из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

«Оперативная обстановка меняется, и не всегда получается безопасно вывести людей. Выход людей будет продолжаться, скорее всего, ещё не один день», — считает военный.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил о том, что под Лисичанском военными Луганской Народной Республики были задержаны при попытке сбежать, предположительно, 12 наёмников.