Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я призываю лишить российскую делегацию возможности манипулирования ООН. Необходимо сделать невозможным нахождение России в Совете Безопасности ООН, пока её терроризм продолжается. Необходимо создать трибунал для расследования всего, что сделали российские военные против украинцев», — заявил он.
Украинский президент также призвал закрепить термин «государство-террорист», определения которого на международном уровне сейчас нет, и применять его в отношении России.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам организации.