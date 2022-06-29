Зеленский призвал исключить Россию из всех структур ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеовыступления на заседании Совета Безопасности ООН потребовал исключить Россию из всех структур всемирной организации и ввести в отношении неё понятие «государство-террорист».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю лишить российскую делегацию возможности манипулирования ООН. Необходимо сделать невозможным нахождение России в Совете Безопасности ООН, пока её терроризм продолжается. Необходимо создать трибунал для расследования всего, что сделали российские военные против украинцев», — заявил он.

Украинский президент также призвал закрепить термин «государство-террорист», определения которого на международном уровне сейчас нет, и применять его в отношении России.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о том, что выступление украинского президента Владимира Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН не соответствовало установившимся традициям и нормам организации.