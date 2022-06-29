Полянский: спецоперация на Украине продолжится, пока есть угроза для России и Донбасса

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время доклада на заседании Совета Безопасности организации заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться, пока продолжаются обстрелы мирных городов ЛНР и ДНР, а также в отношении страны исходит угроза от Киева.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращённой с подачи западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — цитирует зампостпреда агентство.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что заседанием Совета Безопасности ООН Киев старается создать благоприятный фон для «выклянчивания» дополнительных поставок оружия у Запада.