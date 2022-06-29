Полянский: спецоперация на Украине продолжится, пока есть угроза для России и Донбасса

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время доклада на заседании Совета Безопасности организации заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться, пока продолжаются обстрелы мирных городов ЛНР и ДНР, а также в отношении страны исходит угроза от Киева.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной, чтобы с территории этой страны, превращённой с подачи западных стран в анти-Россию, а также от её националистического руководства, перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины. Пока эти цели не будут достигнуты, наша операция будет продолжаться», — цитирует зампостпреда агентство.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что заседанием Совета Безопасности ООН Киев старается создать благоприятный фон для «выклянчивания» дополнительных поставок оружия у Запада.

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