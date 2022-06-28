Минобороны: более 17 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины
- РИА Новости
«За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 170 552 человека, из которых 343 336 — дети», — цитирует его РИА Новости.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами с целью обеспечения безопасности.
Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.