Минобороны: более 17 тысяч человек эвакуированы в Россию из ЛНР, ДНР и с Украины

За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались более 17 тыс. человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 474 человека, в том числе 2978 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 170 552 человека, из которых 343 336 — дети», — цитирует его РИА Новости.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что мирных жителей эвакуируют из Северодонецка малыми группами с целью обеспечения безопасности.

Он добавил, что подвоз гуманитарной помощи в город невозможен из-за активной фазы боевых действий.