FP: США следует подталкивать Москву и Киев к заключению мира, пока такая возможность есть

Администрации президента США Джо Байдена следует «не закрывать глаза на реальность» и делать акцент на урегулировании украинского кризиса вместо того, чтобы пытаться ослабить Россию. Такое мнение выразили в статье для Foreign Policy экс-кандидат в президенты Соединённых Штатов Тулси Габбард и старший научный сотрудник Defense Priorities Дэниэл Дэвис.

Авторы статьи отмечают, что российские войска значительно превосходят Украину в плане артиллерийской мощи, из-за чего Киев несёт потери, которые он «не может себе позволить», вместе с этим политики как в Киеве, так и в Вашингтоне «закрывают глаза на эту реальность».

Например, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что планирует «вернуть» всю украинскую территорию, потерянную с 2014 года, а что касается переговоров с Россией, то он заявил, что у него «нет времени на разговоры», говорится в материале.

Со своей стороны, замминистра обороны США Кэтлин Хикс сообщила, что Пентагон «вполне способен» поддерживать Украину в течение 5, 10 или 20 лет.

При этом события на поле боя заставляют задаться вопросом, сможет ли Украина продержаться от пяти до десяти месяцев, пишет Foreign Policy.

По мнению авторов, изменение политики США спасло бы немало жизней украинцев и предотвратило бы дальнейшие территориальные потери Киева, а в качестве программы минимум администрации Байдена нужно подталкивать Киев и Москву к мирному урегулированию.

«Прекращение этого конфликта — в интересах Украины, Европы, Соединённых Штатов и всего мира. На этом важном перепутье необходимо, чтобы США в частности и Запад в целом строили свою политику исходя из реалий на поле боя на Украине, а не опрометчиво стремились к недостижимому результату. Если закрывать глаза на реальность достаточно долго, то не исключено, что Украина может полностью проиграть конфликт, а также потерять те рычаги влияния, которые у неё сейчас есть», — считают Габбард и Дэвис.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.