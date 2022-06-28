Власти Запорожской области объяснили взрывы в порту Бердянска

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Взрывы в порту Бердянска были произведены в ходе разминирования территории. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Запорожской области.
Власти Запорожской области объяснили взрывы в порту Бердянска
  • AP

«Это разминирование, подтверждаем», — приводит ТАСС ответ на соответствующий вопрос.

В администрации уточнили, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими.

Ранее замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.

В результате взрыва никто не пострадал.

Позднее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что специалисты восстановили нормальную подачу электричества в Бердянске после подрыва подстанции.

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