Власти Запорожской области объяснили взрывы в порту Бердянска

Взрывы в порту Бердянска были произведены в ходе разминирования территории. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Запорожской области.

AP

«Это разминирование, подтверждаем», — приводит ТАСС ответ на соответствующий вопрос. В администрации уточнили, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими. Ранее замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество. В результате взрыва никто не пострадал. Позднее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что специалисты восстановили нормальную подачу электричества в Бердянске после подрыва подстанции.