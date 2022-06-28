Власти Запорожской области объяснили взрывы в порту Бердянска
- AP
«Это разминирование, подтверждаем», — приводит ТАСС ответ на соответствующий вопрос.
В администрации уточнили, что работы по разминированию проводятся российскими военнослужащими.
Ранее замначальника регионального ГУ МВД Алексей Селиванов заявил, что в Бердянске совершили подрыв подстанции, в результате чего в ряде районов города отключено электричество.
В результате взрыва никто не пострадал.
Позднее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что специалисты восстановили нормальную подачу электричества в Бердянске после подрыва подстанции.