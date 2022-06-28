Рахмон: товарооборот между Россией и Таджикистаном за пять месяцев вырос почти на 50%

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Взаимный товарооборот между Россией и Таджикистаном за пять месяцев 2022 года вырос почти на 50%, сообщил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе.
Рахмон: товарооборот между Россией и Таджикистаном за пять месяцев вырос почти на 50%
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«Россия остаётся нашим ведущим торгово-экономическим партнёром, за пять месяцев текущего года взаимный товарооборот вырос почти на 50%», — сказал глава Таджикистана, его слова приводит ТАСС.

Рахмон добавил, что почти 80 регионов России имеют деловые и другие связи с Таджикистаном.

  • Рахмон: товарооборот между Россией и Таджикистаном за пять месяцев вырос почти на 50%

Ранее посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что двусторонние отношения Москвы и Душанбе находятся на таком подъёме, которого не было никогда ранее: товарооборот в 2021 году составил $1,3 млрд, что является рекордным показателем, а объём прямых инвестиций, в свою очередь, достиг $1,7 млрд.

28 июня российский лидер прибыл в Душанбе, где он проводит встречу с Эмомали Рахмоном.

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