Посол России в Таджикистане высказался об отношениях двух стран

Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов заявил, что двусторонние отношения Москвы и Душанбе находятся на таком подъёме, которого не было никогда ранее.

«С первых дней своего независимого существования Таджикистан является стратегическим партнёром и союзником России. И сейчас как никогда наши двусторонние связи находятся на подъёме, активно развиваются контакты во всех областях», — рассказал он в интервью «Известиям».

Посол отметил, что товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2021 году составил $1,3 млрд, что является рекордным показателем, а объём прямых инвестиций, в свою очередь, достиг $1,7 млрд.

Кроме того, по словам посла, продолжается сотрудничество в военной и военно-технической области.

Как ранее сообщала НСН, заместитель мэра Москвы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос за прошлый год на 91,3%.