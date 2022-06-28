Мирошник: силы ЛНР и России прошли около трети протяжённости Лисичанска
«Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли уже примерно треть протяжённости Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтёр», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
По его словам, с северной стороны Лисичанска союзные силы форсировали Северский Донец и оборудуют плацдарм для дальнейшего наступления.
Он отметил, что силы ЛНР и России зашли на территорию НПЗ «Линик».
Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские военные потеряли управление на Лисичанском направлении.