Мирошник: силы ЛНР и России прошли около трети протяжённости Лисичанска

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Штурмовые группы союзных сил ЛНР и России прошли примерно треть протяжённости Лисичанска, заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Штурмовые группы союзных войск России и ЛНР прошли уже примерно треть протяжённости Лисичанска и ведут стрелковые ближние бои в районе стадиона «Шахтёр», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

По его словам, с северной стороны Лисичанска союзные силы форсировали Северский Донец и оборудуют плацдарм для дальнейшего наступления.

Он отметил, что силы ЛНР и России зашли на территорию НПЗ «Линик».

Ранее в российском Минобороны заявили, что украинские военные потеряли управление на Лисичанском направлении.

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