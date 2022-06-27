Минобороны: ВСУ разместили РСЗО на Криворожской ТЭС для обстрела Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Украинское командование целенаправленно разместило свои вооружённые формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск, Днепропетровская область), с территории которой подразделения артиллерии и РСЗО ежедневно (с 24 июня 2022 года) осуществляют выход на огневые позиции, совершают систематические обстрелы северных районов Херсонской области и укрываются на электростанции, провоцируя российские войска на открытие ответного огня», — говорится в заявлении Минобороны.
В ведомстве допустили, что украинские националисты могут сами взорвать элементы Криворожской ТЭС, в случае чего население большей части центральных регионов Украины останется без электроэнергии.
Ранее начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные планируют обстрелять Змиёвскую ТЭС в Харьковской области и обвинить российские войска в неизбирательных ударах по гражданским объектам.