В Минобороны России рассказали о подготовке ВСУ провокации с обстрелом Змиёвской ТЭС

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Украинские военные планируют обстрелять Змиёвскую ТЭС в Харьковской области и обвинить российские войска в неизбирательных ударах по гражданским объектам. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В Минобороны России рассказали о подготовке ВСУ провокации с обстрелом Змиёвской ТЭС
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Для её (провокации. — RT) реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развёрнута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиёвской тепловой электрической станции», — заявил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что в результате атаки на ТЭС без электричества могут остаться население Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят новую провокацию с применением опасных химических веществ в Сумской области.

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