В Минобороны России рассказали о подготовке ВСУ провокации с обстрелом Змиёвской ТЭС
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Для её (провокации. — RT) реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развёрнута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиёвской тепловой электрической станции», — заявил он на брифинге.
Мизинцев добавил, что в результате атаки на ТЭС без электричества могут остаться население Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.
Ранее в Минобороны России сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят новую провокацию с применением опасных химических веществ в Сумской области.