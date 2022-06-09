В Минобороны России рассказали о подготовке ВСУ провокации с обстрелом Змиёвской ТЭС

Украинские военные планируют обстрелять Змиёвскую ТЭС в Харьковской области и обвинить российские войска в неизбирательных ударах по гражданским объектам. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Для её (провокации. — RT) реализации в Харьковской области подразделениями ВСУ развёрнута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиёвской тепловой электрической станции», — заявил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что в результате атаки на ТЭС без электричества могут остаться население Харьковской, Полтавской и Сумской областей, а также сотни объектов жизнеобеспечения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) готовят новую провокацию с применением опасных химических веществ в Сумской области.